- O cisterna si o masina s-au ciocnit, duminica, pe DN 1, in judetul Cluj, iar doua persoane au murit. ISU Cluj a intervenit cu mai multe echipaje la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Saula, comuna Izvoru Crisului. In accident au fost implicate o autocisterna si un autoturism puternic…

- Un tanar de 23 de ani și soția lui, de 24 de ani, ambii polițiști activi in cadrul IPJ Cluj, au murit duminica dimineața, 25... The post Familie de polițiști, moarta intr-un accident teribil. Mașina tinerilor, de 23 și 24 de ani, s-a facut zob de o autocisterna appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un tanar de 23 de ani și soția lui, de 24 de ani, ambii polițiști activi in cadrul IPJ Cluj, au murit duminica dimineața, 25 iunie 2023, intr-un accident care a avut loc pe DN1 E60, in localitatea Șaula (Cluj).

- VIDEO: Carnagiu pe o șosea din Cluj: Doi tineri au murit in urma unui grav accident. Impact intre un autoturism și o cisterna Un teribil accident rutier s-a petrecut duminica, 25 iunie, pe o șosea din Cluj. Doi tineri de aproximativ 30 de ani, și-au pierdut viața, in urma impactului intre autoturismul…

- Un barbat a murit, marti seara, dupa ce o masina a iesit de pe sosea, in localitatea Fratautii Vechi din judetul Suceava. Salvatorii l-au gasit pe acesta in afara autoturismului, cu leziuni incompatibile cu viata.Potrivit ISU Suceava, pompierii militari au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare…

- O copila de doar 13 ani a trecut prin chinuri groaznice vineri, 16 iunie! Minora, de fel din Ploiești, a fost violata de catre un barbat de 43 de ani, din comuna Cornești, județul Dambovița. Șocanta fapta a fost reclamata la Poliție de catre mama fetiței. In urma sesizarii, copila a fost condusa la…

- UPDATE: Șoferul ramas incarcerat a murit. „Victima a fost extrasa și prezinta leziuni incompatibile cu viața. Barbatul avea aproximativ 50 de ani, iar autotrenul rasturnat era incarcat cu sucuri”, potrivit ISU. Știre inițiala: Un grav accident de circulație a avut loc pe DN1 E60 in județul Cluj. In…

- Un biciclist și-a piersut viața, asearp dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 64, in localitatea valceana Prudeni. Polițiștii au s-a constatat ca, un barbat de 39 de ani, din județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64, ar fi acroșat un biciclist. In urma impactului, barbatul de 74…