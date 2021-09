Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in urma unui accident produs joi seara in localitatea Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin, informeaza mediafax. Primele informații furnizate de ISU arata ca accidentul a avut loc pe DN 6 (E70), in localitatea Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin.…

- O femeie in varsta de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, duminica, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta a continuat sa ruleze și a lovit trei pietoni. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe pe strada Frunzișului, inspre strada Izlazului a,…

- Un tanar in varsta de doar 23 de ani și-a pierdut viața ieri, 11 septembrie, in jurul orei 20.15, in urma unui accident petrecut pe DN 58, in zona localitații Brebu (județul Caraș-Severin). „In timp ce un barbat de 23 de ani din Sichevița conducea o motocicleta din direcția Caransebeș – Reșița, intr-o…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare cod galben pentru opt judete din zona de vest si sud-vest a tarii, in care se vor semnala temperaturi ridicate si disconfort termic ridicat. La inceputul saptamanii viitoare se asteapta ca valul de caldura sa se extinda in cea mai…

- Pompieri militari din Detașamentul de Pompieri Targu Mureș intervin la un accident rutier care a avut loc intre localitațile Ilieni și Craciunești. Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a ramas incarcerata.“Din nefericire, aceasta a suferit leziuni incompatibile…

- Doua accidente rutiere s-au produs astazi pe DN 58A, porțiunea care leaga localitațile carașene Ezeriș și Firliug. Primul in jurul orei 16:23, al doilea in jurul orei 16:38, conform ISU Caraș-Severin. In primul accident a fost vorba de o ciocnire intre doua autoturisme. O persoana a murit, iar alte…

- Un șofer a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un autocamion pe DN6, intre Caransebeș și Orșova. „Detașamentul de Pompieri Caransebeș a intervenit de urgența, in jurul orei 18.30, cu 3 echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de stingere, o autospeciala…