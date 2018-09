Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav s-a produs, luni, pe o autostrada din nordul Spaniei. Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 16 sunt ranite, anunța presa spaniola citand serviciile de urgenta. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca printre victime nu exista, momentan, și romani.

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era pasagera intr-o mașina condusa de o tanara de 26 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, ce s-a produs pe un drum comunal din localitatea Dumbrava. In autovehicul se afla și un bebeluș de doar zece luni.

- O femeie si-a pierdut viata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un tanar care circula din sens opus și care s-a angajat intr-o depasire fara a se asigura.

- Cinci persoane, intre care un copil de doi ani, au fost ranite, sambata, pe Autostrada, in Sibiu, dupa ce șoferul autoturismului taxi in care se aflau a pierdut controlul volanului și a intrat in parapeți, informeaza Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Sibiu, Cristina Criveanu,…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum…

- Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Traficul rutier este blocat. Potrivit...

- O adolescenta in varsta de 19 ani si un copil de un an si sase luni au murit, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1F, in localitatea Romanasi, judetul Salaj. Alte trei persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu o autoutilitara.