- Accident grav, azi-noapte, in centrul Capitalei. Un taxi s-a ciocnit frontal cu un autobuz al STB, dupa care autoturismul a luat foc. Soferul taxiului a murit pe loc, iar ceilalti patru pasageri au ajuns la Spital. Doi dintre ei sunt minori.

- Marți seara, in comuna Dobrești, doi tineri au fost victime intr-un tragic accident petrecut din cauza vitezei excesive. Inițial, mașina s-a lovit de un stalp, iar apoi a ricoșat intr-un copac și s-a rasturnat in șanț. Autoturismul, ultimul model, cu sute de cai putere sub capota, s-a facut praf iar…

- Regina Elisabeta a trait in durere in ultimii ani de viața. Monarhul a suferit teribil in perioada in care ar fi trebuit sa se bucure de familie și de reușitele sale. Aceasta a iubit mereu pacea și ordinea, lucruri pentru care a luptat in viața personala și in conducerea statului. Greșelile fatale ale…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe Calea Moților din Cluj-Napoca. In automobilul avariat se afla un tanar de 25 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut…

- Doi clujeni au murit miercuri dimineața, in jurul orei 10.30, pe Drumul Național 1F, intre localitațile Poarta Salajului și Romanași. Mașina clujenilor a lovit un cap de pod, iar victimele au fost ranite foarte grav. ISU Salaj a intervenit, dar in ciuda eforturilor au declarat decesul celor doua victime.…