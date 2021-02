Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe DN 5, judetul Giurgiu, intre o masina de gunoi si un autoturism. O persoana a murit. Salvatorii au activat Planul Rosu. Un elicopter SMURD a fost trimis la locul evenimentului.Accident rutier grav pe DN 5, intre un autoturism si o masina de gunoi. Din informatiile preliminare,…

- Șase persoane au fost ranite, sambata, dupa ce o masina si un microbuz cu 17 calatori s-au ciocnit in Onești, judetul Bacau. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism și un microbuz, circulația…

- Cel putin trei persoane au murit, joi dupa-amiaza, in judetul Iasi, dupa ce un TIR si un autoturism s-au ciocnit. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iași, in urma coliziunii dintre un autotren și un autoturism au rezultat 5 victime. La sosirea echipajelor de salvatori, acestia au constatat…

- Accident grav la Rociu. Patru copii raniți dupa ce o mașina s-a rastunat. Un accident grav, soldat cu sase victime, printre care patru copii, a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Arges, in comuna Rociu, acolo unde o masina s-a rasturnat, potrivit ISU Argeș. La fața locului au intervenit o…

- Sase persoane au fost ranite dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit, joi seara, pe un drum judetean din Giurgiu. La locul accidentului au intervenit mai multe autospeciale si ambulante din Giurgiu si din Ilfov, cei sase raniti fiind transportati la spitale, anunța news.ro. Accidentul…

- Un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Plosca, duminica seara, soferul decedand, iar pasagera din dreapta este in stop cardiorespirator, informeaza ISU Teleorman, relateaza Agerpres. "Autoturism lovit de tren in comuna Plosca (Str. Morii). Soferul a fost gasit fara semne vitale, incarcerat,…

- Pompierii militari intervin cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante SAJ la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, unde un tren a lovit o mașina, accident soldat cu un deces, anunța ISU Suceava. CITEȘTE…

- BULETIN INFORMATIV Astazi, in jurul orei 09:35 a fost inregistrat un accident rutier, cu autoturism rasturnat in afara parții carosabile, pe drumul județean DJ 691, in localitatea Mașloc. In autoturism se aflau 3 persoane dintre care o victima a suferit politraumatisme, o persoana a suferit leziuni…