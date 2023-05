Accident teribil pe DN 17C: Trei mașini au fost implicate Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni seara, pe DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Un sofer de 18 ani a acrosat cu masina au autoturism de teren care s-a rasturnat, apoi a lovit alta masina, condusa de o fata de 19 ani. Soferul vehiculului rasturnat a fost ranit. ”In aceasta seara, politistii rutieri din Nasaud au intervenit pentru efectuarea de cercetari, ca urmare a producerii unui accident rutier, pe Drumul National 17C, in Dumitra”, anunta, luni seara, Politia Judeteana Bistrita-Nasaud. CITESTE SI Minune la manastirea mistuita de flacari din Suceava: moaștele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

