- Mai multe persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma impactului dintre un autocar, un microbuz si o autoutilitara, pe DN 79, intre localitatile Les si Nojorid. 11 persoane au fost transportate la spital.

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie.

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc, luni, în jurul orei 15.30, între localitațile Cașeiu și Ruganești.Conform primelor informatii, o soferita in varsta de 26 de ani din localitatea Rugasesti, aflata la volanul unui autoturism Ford, in…

- Un grav accident de circulație s-a produs in cursul zilei de duminica pe... The post Grav accident in vestul țarii. Trei persoane au fost transportate la spital (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav cu implicarea a patru automobile s-a produs in aceasta noapte la intersecția strazilor Alecu Russo și Nicolae Dimo. In urma impactului, patru persoane au fost transportate in stare grava la spital.

- Update Din primele date un conducator auto de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ220 din directia Gara Boboc catre Boboc, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un pom marginal.…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza pe portiunea de drum cuprinsa intre Boboc Sat și Boboc Gara. Potrivit primelor informații, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. In urma impactului au rezultat trei victime, toate…