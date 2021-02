Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc, joi seara, pe autostrada A1. In accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune, iar in urma impactului o mașina a luat foc. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Arad, la kilometrul 526, in zona…

- Accidentul s-a produs in localitatea Dudeștii Noi. O mașina care circula pe DC 46 nu a oprit la trecerea cu calea ferata și a fost lovita de un automotor care circula pe ruta Sannicolau Mare – Timișoara. In automotor se aflau 15 persoane, potrivit pressalert.ro .In urma impactului, o femeie a ramas…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la locul unui accident produs la ieșirea din Arad spre comuna Vladimirescu, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Au fost trei victime, dintre care o persoana a ramas incarcerata. The post Accident mortal in vestul țarii. O mașina s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 56, șoseaua care leaga Timișoara de frontiera cu Serbia. Un TIR și o mașina s-au ciocnit, pe porțiunea dintre localitațile timișene Șag și Jebel. In urma impactului, șoferul autoturismului a murit. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Cel putin 14 soldati afgani au fost ucisi in urma exploziei unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat sambata un consilier local, citat de DPA, potrivit Agerpres. Atacul a fost revendicat de talibani.

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat, la ora 15.55, ca pe sensul catre Arad al Autostrazii A1 Timișoara – Arad, la kilometrul 518, pe raza localitații timișene Orțișoara, un tir (incarcat cu semințe) a luat foc in timpul deplasarii. Șoferul a apucat sa opreasca…