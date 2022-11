Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu devastator a izbucnit la miezul noptii, la o casa in localitatea Micula. O casa a ars in totalitate. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat la ora 23.23 sa intervina la incendiul izbucnit. La fața locului s-au deplasat in prima faza 9 subofițeri…

- Joi, la ora 10:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, pe DN 19, intre localitațile Carei și Moftin. La fața locului s-au deplasat 9 cadre militare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa…

- Trei pompieri din orasul Carei, care iesisera din tura, au salvat doua persoane aflate intr-o casa cuprinsa flacari, duminica dimineata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare.

- Acuzat ca a mușamalizat un accident, un șef din Inspectoratul pentru Situații de Urgența este cercetat penal. Generalul Cristian Radu a accidentat o mașina de serviciu, dupa care și-a pus șoferul sa ia vina asupra sa, arata cotidianul Libertatea. La cateva saptamani dupa tamponare a fost avansat in…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare a organizat și desfasurat astazi, 29 septembrie, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, in padurea de pe raza localitații Solduba. Situația…

- Maramureșeanul care a murit marți in accidentul din județul Satu Mare este Ioan Oroian (66 ani), fost director Distrigaz Nord Maramureș. Acesta se afla in mașina impreuna cu soția sa. Accidentul mortal produs astazi, in jurul orei 15.00, intre localitațile Iojib și Apa din județul Satu Mare. ”Astazi,…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc azi dupa-amiaza, intre Apa si Iojib. O persoana a decedat. La fata locului a fost solicitat si un elicopter SMURD. Astazi, la ora 15:06, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier…

- Astazi, 03.09.2022, la ora 14.31, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina la un accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Odoreu. La locul intervenției s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma, cu modul de descarcerare…