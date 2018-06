Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum…

- Doua accidente grave au avut loc, joi, in județul Arad. O persoana și-a pierdut viața la Voivodeni, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un microbuz, iar alta a fost ranita. (Promotiile zilei la monitoare) In același timp, pe Autostrada A1, la kilometrul 532, dinspre Timișoara spre Arad, un…

- Doliu in lumea muzicii! Cantarețul Cezar Dinescu a murit intr-un accident cumplit. Un mal de pamant s-a surpat, iar artistul a cazut in raul Ialomița. Tragedia s-a petrecut sub privirile ingrozite ale prietenilor. Cezar Dinescu a murit in timp ce se afla la plimbare cu niște prieteni, cand malul raului…

- Un accident teribil s-a petrecut chiar pe strada demnitarilor, la parcul Bordei, acolo unde și președintele Klaus Iohannis are vila de protocol. Protagonistul este fostul președinte al clubului Rapid, Dinu Gheorghe, zis Dinu Vama. In urma impactului puternic a fost nevoie de intervenția echipelor de…

- Un cumplit accident s-a produs, in aceasta dupa amiaza, in localitatea Ilfoveni din Dambovița. O persoana a murit, iar alte patru se zbat intre viața și moarte, fiind prinse intre fiarele contorsionate.

- Știrista Aizat Abdisamat, una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune din Kazahstan, a murit intr-un incident teribil, chiar sub ochii copilului ei in varsta de 3 ani. Știrista Aizat Abdisamat a murit sub ochii copilului, dupa ce liftul i-a taiat piciorul Aizat Abdisamat, in varsta de…

- Tragedie in Canada! 14 jucatori de la o echipa de hochei au murit, iar alții au fost raniți. Drama a avut loc dupa un impact violent al autocarului care-I transporta pe jucatori cu un TIR. Este vorba de o echipa de juniori, care se deplasau pentru un meci. Potrivit politiei canadiene, echipa de juniori…

- Un accident teribil a avut loc in Baia Mare, chiar in Duminica Floriilor. O persoana a murit pe loc, o alta s-a stins in drum spre spital, iar alte noua au fost ranite, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, potrivit observator.tv. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane,…