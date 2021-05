Accident teribil la Șoldănești! Un automobil s-a transformat într-un morman de fiare CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Șoldanești, Elena Baetrau, a precizat pentru Spuntik Moldova ca accidentul s-a produs in apropiere de satul Olișcani. La volanul automobilului BMW se afla un tanar de 25 de ani. Șoferul ar fi efectuat neregulamentar o manevra de depașire, intr-o zona cu vizibilitate redusa. © Photo : IP ȘoldaneștiAccident grav in raionul Șoldanești : IP ȘoldaneștiAccident grav in raionul Șoldanești In acel moment din fața venea alt automobil, iar șoferul a incercat sa evite impactul. In consecința, mașina practic a „zburat” de pe carosabil și a intrat intr-un copac. Atat șoferul,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

