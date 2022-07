Accident teribil la Silverstone, la cursa de F2. Elementul halo l-a salvat pe pilot  VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Hauger (Red Bull) și Roy Nissany(DAMS) au fost protagoniștii unui accident extrem de dur la in timpul cursei de Formula 2 de la Silverstone. Accidentul a avut loc chiar in primul tur al cursei. Inainte de virajul 3, cei doi piloți s-au șicanat, Hauger scoțandu-l din decor pe Nissany. Pilotul…

- Azi, de la 17:00 are loc Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, de la Silverstone. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport LIVE de la 17:00 » Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii (Silverstone) A 10-a runda din acest sezon se desfașoara in…

- Carlos Sainz (27 de ani), pilotul spaniol de la Ferrari, a terminat pe primul loc in calificarile de la Silverstone și va pleca in premiera din pole-positin intr-o cursa de Formula 1. MP al Marii Britanii are loc pe 3 iulie, de la ora 17:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport,…

- Nelson Piquet a facut cateva comentarii rasiste la adresa britanicului Lewis Hamilton. Fostul campion de Formula 1 in varsta de 69 de ani a comis-o in timpul unui podcast in care comenta un incident de anul trecut petrecut intre Lewis Hamilton și Max Verstappen. Cine este, de fapt, Nelson Piquet.

- In aceasta dimineața, un accident rutier s-a produs in jurul orei 06:50, la ieșirea din localitatea Stolna, pe DJ107M. In urma impactului violent, patru persoane au ajuns la spital. „Conducatorul in varsta de 53 de ani al unui autoturism, care se deplasa din directia Cluj-Napoca inspre Savadisla…

- Inceputa cu 3 amanari a startului și o intarziere de peste o ora, cursa de Formula 1 de la Monaco a fost intrerupta din nou astazi, dupa ce monopostul pilotului echipei Haas, Mick Schumacher, s-a rupt in doua, dupa ce s-a izbit de un perete de protecție.

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lewis Hamilton are parte de un start de sezon foarte slab, multiplul campion mondial bifand doar un loc 13 la ultimul Mare Premiu, cel de la Emilia Romagna. Britanicul nu poate fi considerat sub nicio forma in lupta pentru titlu, iar Ralf Schumacher, fost pilot in Formula 1, spune ca Lewis nu mai este…