- Accident grav in Roscani, județul Galați. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un parc unde avea loc sarbatoarea de Ziua Sfintei Marii. Cinci copii au fost raniți. Imagini cu un puternic impact emoțional.

- Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, unde avea loc o adunare publica, cu sute de adulți și copii. La un moment dat, mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.…

- Cinci copii aflati într-un parc din Roscani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina în ei. Unul dintre copii este în stare grava.

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava.Potrivit salvatorilor, cei cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au fost raniți dupa ce un șofer…

- Conducatorul auto din Italia care a provocat vineri seara un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Barbatul…

- Doi barbați au murit într-un accident care a avut loc în timpul nopții de vineri spre sâmbata, pe DN 17, în comuna Șcheia, din județul Suceava. Cei doi mergeau pe drumul național când au fost spulberați de o mașina în care se afla o familie cu doi copii. Purtatorul…