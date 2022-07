Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut in apropiere de Timișoara, dupa ce o barna de lemn a patruns prin parbrizul autoturismului in care se afla un copil de 3 ani. Totul s-a intamplat la Moșnița Noua, pe sensul de mers spre Albina, potrivit Opinia Timișoarei . Autoutilitara a virat la dreapta pe o strada…

- Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata corespunzator s-a desprins din autovehicul și cateva bucați au patruns prin parbrizul unui…

- Eveniment rutier neplacut luni dimineața, care a necesitat intervenția de urgența a ambulanței. Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata…

- Accident grav in Dumbravita dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autocamion. Doua femei au fost ranite in urma impactului. O femeie, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Petofi Sandor din localitatea Dumbravița, dinspre localitatea Giarmata…

- Un interpret de manele care este cunoscut sub numele de Ionut, Printul Banatului, pe numele sau real Ionut Zahara, din judetul Mehedinti, a fost prins, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase droguri. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era inmatriculata.

- Aquatim anunța ca luni, 30 mai, in prima parte a zilei alimentarea cu apa va fi intrerupta in Mosnita Noua si satele apartinatoare – Mosnita Veche si Albina, ca urmare a unor lucrari de extindere a retelei realizate prin programul PNDL II. Locuitorii din aceste localitati nu vor avea apa intre orele…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier pe DN 1C, in localitatea Livada. Șapte persoane au ajuns la spital, in urma coliziunii violente. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Livada. Apelul de urgența…

- Sapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti, 3 mai, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana din judetul Bacau. In accident au fost implicate doua autoturisme. Un grav accident de circulatie a avut loc marti, 2 mai, dupa ce…