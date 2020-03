Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 19 și 21 de ani din Galați au murit, duminica dimineața, dupa ce au intrat cu mașina in gardul unitații militare din Barlad.Mașina era condusa de tanarul de 21 de ani, spun polițiștii, informeaza mediafax.ro. Citește și: Oreste lanseaza un avertisment serios pentru PNL,…

- Politistii chemati la fata locului in urma accidentului au ramas socati dupa ce l-au testat pe soferul roman in varsta de 24 de ani. Testele preliminare au aratat o concentratie de 5,24 la mie, peste limita considerata de catre autoritatile din Austria pericol de moarte, respectiv 3,5 la mie. …

- Autoritatile din Vaslui au declansat planul rosu de interventie in urma unui grav accident rutier produs in apropiere de Vama Albita. Doua autoturisme s-au lovit frontal dupa ce unul dintre soferi a adormit la volan.

- Un SUV Tesla Model X a fost distrus intr-un accident dur care a avut loc acum cateva ore pe bulevardul Hallandale Beach din orasul cu acelasi nume, parte a statului american Florida. Din fericire nimeni nu a decedat, insa in total patru persoane au avut de suferit traumatisme, una dintre care unele…

- Accident grav, joi dimineața, in județul Bacau. Tragicul eveniment rutier in care a fost implicat un autobuz cu pasageri si un autoturism s-a produs in localitatea Nicolae Balcescu, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. Soferul autoturismului a ramas incarcerat, mai arata sursa…

- Sambata, la ora 14:06, pe centura ocolitoare a Municipiului Lugoj s-a inregistrat un grav accident rutier. In accident au fost implicate un autotren și un autoturism. In cele doua autovehicule se aflau doar conducatorii auto. In urma impactului, șoferul autoturismului a ramas incarcerat. Victima a fost…

- Dupa ce s-a cinstit bine aseara, a intrat in plin intr-o masina care oprise la semafor. Avea o alcoolemie mare, aproape de unu la mie. In autoturismul lovit se aflau trei tineri, care, din fericire, au scapat nevatamati. Primarul are acum dosar penal.

- O persoana a murit dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat violent intr-un TIR. Accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii in care se aflau doi copii mici ar fi adormit.