- Doi tineri care se aflau pe salteaua gonflabila, in zona Plajei Belona din Eforie Nord, au fost spulberati de un jetski. Un tanar a fost resuscitat pe plaja, fiind in stare grava la spital, unde a fost operat.Incidentul, care s-a produs vineri, in zona Plajei Belona din Eforie Nord, a fost relatat…

