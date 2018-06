Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier în aceasta dimineața pe strada Baba Novac din Constanța. Un barbat, de 54 de ani, din Constanța, a condus un autoturism dinspre Aurel Vlaicu spre supermarketul Lidl, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Acesta a pierdut controlul direcției de mers catre dreapta, intrând…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Baba Novac din Constanta. Un autoturism a intrat intr un bloc. Persoana aflata in masina este incarcerata.Pompierii ISU Constanta intervin in aceste momente.Stire in curs de actualizare. ...

- Un tanar de 19 ani a murit, duminica dimineata, intr-un accident care a avut loc in comuna Farcasa, judetul Neamt, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a izbit un parapet, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru, a declarat ca tanarul…

- O femeie in varsta de 25 de ani a fost transportata joi dupa-amiaza cu un elicopter la un spital din Constanta dupa ce a suferit un traumatism cranian in urma unui accident rutier produs la kilometrul 180 pe...

- Politistii l au identificat pe conducatorul auto care a intrat cu masina in mare pe plaja din Vama Veche. Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost sanctionat contraventional cu 10.000 de lei.Citeste si: Bolid bagat la apa in Vama Veche video ...

- Masina BMW a lui Ianis Hagi (19 ani) a fost implicata, miercuri seara, intr-un accident care a avut loc la intrarea in parcarea Salii Sporturilor din Constanta. Politia a anuntat ca bolidul nu era condus de mijlocasul ofensiv al Viitorului, dar declaratiile martorilor sustin altceva.

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.