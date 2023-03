Stiri pe aceeasi tema

- Au fost trimise trei ambulante ISU din care una cu medic și o ambulanța SAJ. Vine și elicopterul SMURD de la Iași. Primul echipaj care a intervenit este o ambulanța SAJ A2 care se afla in apropiere venind de la o alta solicitare. A fost trimisa acum inca o ambulanța B2 SAJ și elicopterul este in așteptare

- Un accident de circulatie in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, duminica, pe DN 24, in zona localitatii Crasna, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui anuntand ca sunt cinci victime, dintre care doua incarcerate si aflate in stare de inconstienta.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 207+200 de metri, in zona localitatii Persani, judetul Brasov, s-a produs un accident rutier in care conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a lovit alte 2 autovehicule, parcate.In…

- UPDATEIn sprijinul fortelor, a fost solicitat elicopterul SMURD care a preluat victima si a transportat o la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale suplimentare. Pompierii au actionat si pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la locul evenimentului., mai transmite…

- Un accident grav a avut loc, miercuri la amiaza, in localitatea Ișalnița zona Termo, județul Dolj. Un TIR s-a ciocnit de un microbuz de marfa. Cinci persoane au fost ranite, doua fiind incarcerate.

- Accident de circulație, joi dimineața, pe A6, breteaua care leaga Lugojul de autostrada. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in parapetul de pe marginea șoselei. Barbatul a ramas incarcerat și a fost extras din mașina de pompieri, care l-au predat echipajului de pe elicopterul SMURD.

