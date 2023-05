Accident teribil în Urziceni: Un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit violent Pompierii au intervenit la un accident rutier, produs duminica in Urziceni, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. O persoana ranita a fost transportata la spital. Doua echipaje operative din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni au intervenit la un accident rutier, produs in municipiul Urziceni, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta, anunța ISU Ialomița, conform Mediafax. CITESTE SI Risc de viituri in mai multe județe din țara: Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a transmis un avertisment 16:20 21 ANM a emis Cod galben de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Risc de viituri in mai multe județe din țara: Institutul Național deșia transmis un avertisment 16:20 21 ANM a emis Cod galben de…

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc sambata, dupa-amiaza, langa Parcul Central din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie a fost ranita in urma impactului violent.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din…

- In urma apelului primit prin SNUAU, din data de 25.04.2023, la ora 14:08, pompierii ISU Timis au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI, descarcerare si prim ajutor in urma unui accident rutier produs la iesire din comuna Dumbravita spre A1.Potrivit ISU Timis, la fata locului s…

- Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Mizil au intervenit in aceasta dimineata pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier in comuna Salciile judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, in eveniment a fost implicat un singur autoturism in care…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi dupa-amiaza, pe rauri din sapte judete. Potrivit hidrologilor, in intervalul 18 aprilie, ora 12:00 – 20 aprilie, ora 12:00, se pot depasi Cotele de atentie pe anumite…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la pranz pe raurile din bazinele hidrografice: Bistra, Poganiș și Barzava, in judetele Caras-Severin si Timis.

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in seara de 11 martie la un accident rutier petrecut in localitatea Mera, comuna Baciu.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 20:16, iar la fata locului s au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare. De asemenea, in sprijin…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pana la valoarea de 7.700 metri cubi pe secunda (mc/s) in urmatoarele zile, situandu-se sub media multianuala a lunii martie (6.700 mc/s), potrivit prognozei saptamanale emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…