Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ruși din Marea Britanie. Autoritațile nu i-au reinnoit viza de investitor. Aceasta situația apare in mijlocul unor tensiuni istorice intre Rusia și Marea Britanie, dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Miliardarul rus…

- Cel puțin 43 de oameni au fost raniți, iar mulți dintre ei se afla in stare critica in spitalele din New Jersey. "Totata lumea implicata in accident a fost ranita", a declarat Murphy. In urma incidentului, atobuzul școlar a fost complet distrus, iar parți din acesta au ajuns chiar și la cațiva zeci…

- Accident cumplit in Teleorman, joi dimineața (12 aprilie). Un TIR și un microbuz s-au ciocnit frontal, in localitatea Bujoreni. Din primele informații, sunt 12 victime, dintre care una a murit. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe SMURD. Autoritatile au activat…

- Un microbuz in care se aflau opt cetateni romani a fost implicat intr-un accident rutier pe o sosea din Austria. Sase femei au fost ranite: cinci dintre ele au suferit leziuni usoare, iar a sasea a fost spitalizata.

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Accident de groaza pe o autostrada din centrul orașului Ohio. Peste 81 de autovehicule s-au ciocnit violent din cauza ca a nins pe neașteptate.Autoritațile au declarat ca mizeria a blocat autostrada timp de mai multe ore.

- “Noaptea unui om mort-viu”. Așa au relatat jurnaliștii straini despre cazul impresionant al unui barbat din India. Dupa ce a fost declarat mort in urma unui accident de mașina teribil, el “s-a trezit cu cateva momente inainte ca medicii sa inceapa sa faca autopsia, petrecand totodata o noapte la morga”.…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…