- Un barbat si fiica acestuia, raniti intr-un accident de motocicleta. Barbatul consumase alcool. Fiica sa, in coma, a fost preluata de un elicopter SMURD pentru a fi transportata la Bucuresti.

- Un motociclist si fiica acestuia, in varsta de 13 ani, au fost raniti intr-un accident produs duminica in judetul Prahova, adolescenta fiind initial transportata la spitalul din Sinaia, cu traumatism cranian grav si in coma. Ea a fost apoi preluata de un elicopter SMURD pentru a fi dusa la o unitate…

- UPDATE – Adolescenta in varsta de 15 ani care s-a electrocutat dupa ce a urcat cu prietenele ei pe un tren marfar garat in statia CFR Roman pentru a-si face fotografii a suferit arsuri pe 20% din suprafata corporala, a informat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi. Potrivit sursei…

- Valea Iadului, din Bihor, și-a meritat numele azi. Un barbat și-a gasit sfarșitul, in urma unui accident de ATV, chiar in Valea Iadului, la circa un kilometru de Cascada Iadolina. Partenera lui, se afla in stare grava la spital, unde a fost transportata cu un elicopter SMURD.

- Un incident teribil a avut loc in Maramureș ieri seara. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost strivit de un copac intr-o padure. Victima a suferit grave leziuni in urma accidentului, astfel ca la fața locului a sosit rapid un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat de urgența la spital.

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- Dupa ce a fost reținut pentru 14 ore, magistrații au hotarat ca barbatul sa fie plasat sub control judiciar, motivand ca acesta nu reprezinta un pericol public. Intre timp, reprezentanții companiei de transport la care lucra șoferul de autobuz au inceput o ancheta interna pentru a afla cum de s-a ajuns…