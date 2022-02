Accident teribil în Satu Mare! O elevă a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la fața locului

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator a avut loc, miercuri, in orașul Ardud, din Satu Mare, acolo unde o copila de 15 ani a fost calcata de un autoturism care rula cu viteza peste limita legala. Deși eleva se afla pe trecerea de pietoni, șoferul nu a avut nicio intenție de a frana, provocand o adevarata nenorocire.…

- "Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la kilometrul 135, in localitatea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care un autoturism a lovit o femeie de aproximativ 70 de ani pe trecerea de pietoni, dupa care a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule. In urma…

- "Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la kilometrul 135, in localitatea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care un autoturism a lovit o femeie de aproximativ 70 de ani pe trecerea de pietoni, dupa care a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule. In urma…

- Au aparut imagini revoltatoare care au șocat intreaga țara de la accidentul in timpul caruia un polițist a ucis pe trecerea de pietoni o fetița in varsta de 13 ani. In imagini se vede cum omul legii o verifica pe copila cu piciorul sa vada daca mai traiește. Copila a fost resuscitata timp de 20 de minute,…

- Potrivit politistilor, un barbat de 25 de ani, din Budeasa, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din direcția Maracineni catre Budeasa, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un pieton și s-a rasturnat.In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat, iar pietonul, o femeie de 71…

- Potrivit politistilor, un barbat de 25 de ani, din Budeasa, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din direcția Maracineni catre Budeasa, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un pieton și s-a rasturnat.In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat, iar pietonul, o femeie de 71…

- Un accident teribil a avut loc in Agnita, județul Sibiu, acolo unde o tanara care se angajase in traversarea strazii a fost lovita de o mașina de poliție. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale, dar din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Cine este șoferul vinovat…

- Un accident ingrozitor a avut loc, duminica seara, pe DN78, in Arad, acolo unde o femeie de 54 de ani a fost spulberata mortal pe trecerea de pietoni de catre un tanar de 24 de ani. In urma tragediei, polițiștii au demarat o ancheta pentru aflarea cauzei exacte a tragediei. Ce au descoperit oamenii…