Accident teribil în Ploiești. O femeie şi fiica ei au fost lovite pe trecerea de pietoni Accident teribil in Ploiești in urma cu foarte puțin timp. O femeie și fiica ei au ajuns sa fie lovite de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni sambata seara. Ambele traversau o strada destul de circulata din oraș, iar un șofer neatent nu le-a acordat prioritate. Accident teribil in Ploiești sambata seara Accidentul s-a produs pe Soseaua Nordului din Ploiesti, iar femeia, in varsta de 40 de ani și fiica ei de doar 6 ani au fost lovite chiar in timp ce traversau strada. La volanul mașinii cu pricina se afla un tanar de doar 24 de ani, au transmis autoritațile. De asemenea, polițiștii mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs, sambata seara, pe Șoseaua Nordului, din municipiului Ploiești. O femeie și fetița au ajuns de urgența la spital, dupa ce au fost spulberate de o mașina pe trecerea de pietoni. Se pare ca femeia de 40 de ani ținea de mana fetița de 6 ani, cand a avut loc accidentul. In urma…

- O femeie, 40 de ani, si fiica ei in varsta de 6 ani au fost accidentate, sambata seara, 18 martie, in timp ce traversau o strada din zona de nord a municipiului Ploiesti, relateaza Agerpres . Conform IPJ Prahova, accidentul a avut loc pe Soseaua Nordului din Ploiesti. Mama și fiica ei de 6 ani au fost…

- O femeie si fiica ei in varsta de 6 ani au fost accidentate, sambata seara, in timp ce traversau o strada din zona de nord a municipiului Ploiesti, femeia fiind grav ranita, relateaza Agerpres.

- O femeie si fiica ei in varsta de 6 ani au fost lovite de un autoturism, sambata seara, in timp ce traversau una dintre cele mai circulate strazi din Ploiesti. Martorii spun ca soferul care le-a accidentat, un tanar de 24 de ani, nu le-a acordat prioritate pe trecerea pentru pietoni si ca starea femeii…

- Accidentul a avut loc pe Soseaua Nordului din Ploiesti. Conform politistilor, femeia de 40 de ani si fetita de sase ani au fost lovite in timp ce traversau strada, la volanul autoturismului aflandu-se un tanar de 24 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul aratand ca nu consumase…

- Judecatoria Turda a pronunțat ieri sentința in dosarul penal in care se judeca accidentul mortal produs in data de 6 februarie 2020, cand un șofer a lovit o femeie pe trecerea pentru pietoni din Luna, care ulterior a decedat. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.50, la trecerea pentru pietoni din…

- Politistii din Bacau au retinut, marti, un sofer in varsta de 49 de ani din municipiul Bacau, care cu o seara inainte a produs un accident rutier, beat fiind. Barbatul, care avea o alcoolemie de unu la mie in aerul expirat, a lovit o femeie care traversa pe trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut…

- #IPJCLUJ Accident rutier produs in jurul orei 09.50, pe DN1 E60, la intersecție cu DC 74, in localitatea Martinești, comuna Tureni. Din primele cercetari rezulta faptul ca un conducator auto de