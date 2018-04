Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite în urma unui accident rutier produs, vineri dupa-amiaza, pe raza localitatii Straja - comuna Tarcau, din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost ranite grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui. Din cauza accidentului, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- O femeie in varsta de 60 de ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, in comuna Borlesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, in casa unde s-a produs incendiul se aflau doua…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…