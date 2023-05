Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini au fost grav avariate, iar patru persoane au ajuns la spital, dupa un accident violent produs pe pasajul Basarab din Capitala noaptea trecuta, informeaza StirileProtv.Autoturismele s-au izbit, dupa ce soferul uneia dintre masini i-ar fi taiat calea celuilalt. In urma impactului, o masina…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata pe E70, in apropierea localitatii Prunaru din judetul Teleorman, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Una dintre victime, un tanar de 24 de ani, sofer al unuia dintre autoturisme, este in stare grava.„Politistii din cadrul Serviciului Rutier…

- Un grav accident de munca s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri la sediul firmei Symmetrica din Verești, victima fiind un șef de schimb, un tanar in varsta de 32 de ani, tatal a doi copii mici, unul in varsta de 4 ani și unul de 6 ani.Secția Rurala de Poliție Ipotești a primit un apel la 112 ...

- Un accident violent a avut loc, marți, pe raza localitații Șotanga. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit ingrijiri de la echipajele medicale ajunse la fața locului. “La sosirea echipajelor de intervenție la locul indicat de apelant au fost identificate…

- O persoana a murit iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 28, in localitatea Miclauseni, comuna Butea, in urma unei coliziuni dintre un autotren si un autoturism.Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca in accident au fost ranite trei persoane,…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, dupa impactul dintre doua mașini, conduse de un tanar de 18 ani și o adolescenta tot de 18 an, din localitatea Izvoru. Coliziunea a avut loc pe DN 61, pe raza localitații Grozavești. Printre victime s-au aflat un șofer și trei pasageri. Polițiștii…

- Accident violent, sambata seara, pe DJ 711, pe raza comunei Comișani! Doua persoane trec prin clipe groaznice dupa ciocnirea dintre doua autoturisme. Șoferul unuia dintre mașini și o pasagera au fost raniți in urma impactului. Victimele primesc ingrijiri medicale la fața locului de la paramedici. “La…

- Carambolul a avut loc pe o autostrada la 30 de km de Budapesta. Cinci camioane și 37 de masini s-au ciocnit. Traficul a fost blocat ore-n sir. Un om a murit, alți 39 au fost raniti. Printre ei sunt si trei romani, potrivit MAE. Atenție, sunt imagini cu impact emoțional!