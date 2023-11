Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a fost accidentat mortal, in aceasta dimineata, in comuna Fulga, judetul Prahova. Victima, un barbat de 62 de ani, mergea pe marginea drumului cand a fost lovi mortal de o mașina. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din Mizil au fost sesizați miercuri dimineața despre faptul ca in comuna Fulga,…

- Un barbat de 62 de ani, care mergea pe marginea unui drum din comuna Fulga, județul Prahova, a fost lovit, miercuri dimineața, mortal de o mașina.Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din Mizil au fost sesizați miercuri dimineața despre faptul ca in comuna Fulga, pe Strada Islaz, a avut loc un accident…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada Un accident rutier mortal a avut loc marți, 19 septembrie 2023, in jurul orei 20.00,…

- Un barbat a murit, iar altul a fost grav ranit intr-un accident produs sambata dimineața pe DN6, in județul Timiș, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la ieșire…

- Sambata neagra in Dambovița! Județul nostru a fost zguduit astazi, 2 septembrie, de doua tragedii rutiere. La o distanța de numai jumatate de ora, dupa decesul motociclistului de pe DN 7, un alt conducator de motocicleta și-a pierdut viața in poligonul auto de la Ulmi, dupa ce s-a izbit puternic de…

- FOTO| Accident MORTAL pe DJ 141: Un barbat de 62 de ani, fara permis de conducere, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens și a lovit frontal o alta mașina Un accident MORTAL a avut loc miercuri dimineața pe DJ 141. Un barbat de 62 de ani, fara permis de conducere, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens…

- Accident grav de circulație, sambata dupa-masa, in zona Caii Girocului din Timișoara. Un barbat drogat a furat mașina unui curier, iar apoi a lovit o persoana care a incercat sa il opreasca. Ulterior a fost urmarit de un echipaj de poliție și a lovit trei mașini parcate. Hoțul a abandonat mașina și…