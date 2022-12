Accident TERIBIL în județul Prahova. Două persoane au murit strivite într-o mașină care s-a răsturnat pe A3 Cele doua persoane care au fost gasite inconstiente dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, marti seara, pe autostrada A3, au fost declarate decedate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Conform sursei citate, victimele prezentau leziuni incompatibile cu viata.Un autoturism a parasit partea carosabila, rupand parapetele de protectie si cazand pe plafon, la o diferenta de nivel de aproximativ cinci metri fata de banda de rulare, a transmis ISU Prahova.In masina se aflau cinci persoane, doua dintre ele ramanand blocate in interior.La fata locului s-au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

