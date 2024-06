Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Jucu au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut la intrarea in localitatea Gadalin, comuna Jucu. La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, care au gasit doua autoturisme…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, a Punctului de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe DN1 E60 la intrare in localitatea Gilau. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare și pentru stingerea incendiilor,…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in cursul nopții trecute pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat care a fost lovit de o mașina pe strada Dejului din municipiul Gherla. La fața locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului…

- Un accident s-a produs la intrare in Gherla. In urma acestuia, trei persoane au ajuns la spital, printre acestea aflandu-se și un copil de 4 ani. ”Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa amiaza la un accident rutier petrecut la intrare…