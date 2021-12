Accident teribil în Ialomița: Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața Un barbat de 31 de ani a murit intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR produs luni seara pe DN 21, in județul Ialomița, conform Mediafax. Potrivit IPJ Ialomița, accidentul a avut loc pe DN21. In accident au fost implicate un autoturism și un TIR. Șoferul autoturismului, un barbat in varsta de 31 de ani din municipiul Calarași, a fost declarat decedat de echipajul medical de la fața locului. Traficul in zona este blocat. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat sambata pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate int-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba.Doua…

- Accident de proporții pe DN7, in județul Valcea! Potrivit primelor informații au fost implicate patru mașini, iar unul dintre pasageri a fost transportat de urgența la spital, asta deoarece prezenta o stare grava de sanatate. In aceste momente, traficul este blocat, astfel ca oamenii legii recomanda…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Afumați, din județul Ilfov. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent dintre o mașina și un TIR, un barbat a murit pe loc. In aceste momente, traficul in zona respectiva este blocat.

- Traficul este restricționat pe autostrada A2 București-Constanța, in zona localitații Nicolae Balcescu, județul Calarași, din cauza unui accident mortal: un pieton care incerca sa traverseze șoseaua de mare viteza a fost calcat de o mașina. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- In timp ce se deplasa in direcția Buzau - București, un conducator auto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei.Șoferul a murit pe loc, iar pasagera din dreapta care il insoțea a fost ranita grav. Femeia a fost transportata la spital, de urgența. Polițiștii au deschis…

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita grav, duminica dimineața, dupa ce mașina lor a parasit drumul și s-a rasturnat, pe DN2, in Urziceni, conform Mediafax. Potrivit ISU Ialomița, in accidentul produs pe raza municipiului Urziceni, pe DN 2, a fost implicata o singura mașina, care s-a…

- In urma impactului, șoferii celor 2 autoturisme precum și un pasager au fost raniți și transportați la Spitalul Județean de Urgența din Slobozia.Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare negativa, ceilalți 2 conducatori auto neputand fi testați din cauza ranilor…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in aceasta dupa-amiaza in dreptul localitatii prahovene Posada. Cinci persoane se aflau in cele doua autovehicule, printre care si un bebelus. Bebebelusul a suferit un traumatism cranio-cerebral, fractura de piramida nazala si…