- Teribil accident astazi, in jurul pranzului, pe Drumul Național 66, intre localitațile hunedorene Hațeg și Petroșani. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca un autoturism și un autocamion au fost implicate intre-o coliziune frontala pe DN 66 Hațeg – Petroșani,…

- Un accident infiorator a avut loc in județul Ilfov. Un tanar motociclist, in varsta de numai 27 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a izbit violent de o mașina. Din pacate, impactul a fost atat de puternic, incat ranile suferite i-au cauzat decesul barbatului. Detalii cutremuratoare!

- Cinci persoane au murit in urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe DN1, in județul Prahova. Doua mașini s-au lovit violent. Potrivit Poliției, pe DN1, la kilometrul 103 Nistoresti, pe sensul de mers Brașov catre Ploiesti s-a produs un accident rutier. Au fost implicați un șofer in varsta…

- Un accident cumplit a avut loc in Africa de Sud. O cisterna plina cu combustibil a explodat dupa ce s-a ciocnit cu un autocar si mai multe autoturisme. In urma incidentului, cel putin sapte persoane au murit si 30 au fost ranite. O cisterna plina cu combustibil a explodat in urma unui accident cumplit.…

- Liderul PSD a reacționat violent dupa intervenția de luni seara a premierului Florin Cițu și a șefului DSU. Din pacate, in cursul dupa-amiezei de luni, un alt eveniment tragic a zguduit Romania din temelii, astfel ca trei persoane internate in TIR-ul ATI de la Spitalul „Victor Babeș” au murit dupa o…

- O femeie și-a pierdut viața și alte persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marți intre localitațile Florești și Gilau din județul Cluj. In jurul orei 17,30, conducatorul unui camion, un barbat de 49 de ani din comuna Poieni, a patruns pe DN1 E60 de pe un drum alaturat, cu intenția…

- Un accident foarte grav a avut loc joi dimineața pe o șosea din țara. Patru oameni au pierit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit de un TIR. Tragedia rutiera s-a produs la granița dintre județele Galați și Vaslui. Mai multe echipaje ale salvatorilor au intervenit la fața locului, cu autospeciale…

- Patronul unei firme de transport din municipiul Falticeni a murit la doar 35 de ani intr-un grav accident petrecut joi dupa amiaza pe autostrada A6 in Germania, in zona orasului Nurnberg. El se afla la volanul unei autoutilitare care transporta persoane și colete pentru romanii din Germania și Franța…