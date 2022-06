Stiri pe aceeasi tema

- O masina a cazut, duminica, in raul Arges, in zona Barajului Mihailesti, judetul Giurgiu. Trecatorii au prins masina in chingi pentru a nu se scufunda. Soferul, in varsta de 34 de ani, a reusit sa iasa, fiind transportat la spital, potrivit news.ro. ”Interventie de urgenta in zona barajului de la Mihailesti,…

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, la Bascov. Potrivit informațiilor, au fost implicate un camion și o mașina. O femeie de 50 de ani, din București, a murit, iar o alta persoana a fost transportata la spital in stare grava. IPJ Argeș transmite: Citește și: Argeș. Șoferi amendați pentru nerespectarea…

- Accident feroviar in aceasta dimineața, la trecerea la nivel cu calea ferata de la Costești, unde un autoturism a fost acroșat de tren. Potrivit ISU Argeș, șoferul autoturismului a fost ranit ușor. Citește și:Minora de 14 ani din Pitești – disparuta de acasa! Ultima oara a fost vazuta in cartierul Trivale…

O femeie si-a pierdut viata, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs pe DN2 E85 intre localitatile Sinesti si Movilita, in judetul Ialomita.

- In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat in fiarele contorsionate ale mașinii, iar echipajele medicale n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, potrivit sportsalajean .Masina a intrat apoi in gardul unei gospodarii de la marginea drumului national. Totodata, a izbit teava de…