Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Șugag: Un șofer MORT de BEAT a ieșit in decor și s-a rasturnat cu mașina. Ce alcoolemie avea Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc sambata, 23 ianuarie, in jurul orei 19.40, pe DN 67C, pe raza comunei Șugag. La data de 23 ianuarie 2021, in jurul orei 19.40,…

- Accident teribil in capitala. O femeie inj varsta de 58 de ani a ajuns cu capul spart la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe zebra.Totul s-a intamplat sambata in amiaza mare, in intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Accident spectaculos in Maramureș. Un șofer grabit a plonjat cu mașina in raul Iza. O persoana ranita grav in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, in jurul orei 11:45, polițiștii au fost sesizați ca la…

- Pompierii militari intervin cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante SAJ la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, unde un tren a lovit o mașina, accident soldat cu un deces, anunța ISU Suceava. CITEȘTE…

- UPDATE: „O autospeciala și un echipaj SMURD au intervenit pentru a scoate un barbat dintr-un autoturism ajuns în apele râului Someșul Mic. Evenimentul a avut loc în apropiere de strada Splaiul Independenței, iar pentru scoaterea barbatului,…

- Un groaznic accident feroviar s-a produs, joi seara, in localitatea Rebrișoara din județul Bistrița-Nasaud. Un autoturism in care se afla șoferul și doua fetițe a fost spulberat de un tren. Cele trei persoane au ramas blocate intre fiarele contorsionate ale autoturismului, fiind nevoie de intervenția…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu pagube materiale la Cergau: Un șofer cu alcoolemie de 0,49 mg a ajuns cu mașina in șantul de pe marginea drumului Un ACCIDENT rutier cu pagube materiale a avut loc marți noaptea spre miercuri, la Cergau. Un șofer cu alcoolemie de 0,49 mg a ajuns cu mașina in șantul de…

- Accident teribil, in aceasta dimineața, in localitatea Balțatești, Neamț. Un TIR s-a ciocnit de un autoturism, dupa care a intrat intr-o casa. Locuința s-a daramat, iar o tanara de 16 ani a fost prinsa in daramaturi și a suferit rani grave.