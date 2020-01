Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța a fost implicata, miercuri seara, intr-un accident produs intr-o intersecție din Constanța. Patru persoane au fost ranite și au fost transportate la spital. In ambulanța se afla un polițist local, care insoțise un bolnav psihic ce fusese dus la spital, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut in zona CET din Constanta. Este vorba despre o ambulanta care s a rasturnat. Intervin :o autospeciala de stingere,o autospeciala d3 descarcerare, 2 SMURD B si un SMURD C, sprijin un echipaj SAJ B2. Din primele informatii, ar fi vorba despre 4 victime…

- Un accident de circulatie a fost inregistrat, la miezul noptii, pe strada Lebedei, din municipiul Constanta, in zona Restaurantului On Plonge.Cel care a anuntat telefonic Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a spus ca este vorba despre un autoturism care a lovit o persoana, aceasta…

- O ambulanta SMURD s a rasturnat, luni seara, pe Soseaua Kiseleff, in urma unui accident rutier in care a mai fost implicat un autoturism, a informat Brigada Rutiera a Capitalei, scrie agerpres.ro. Potrivit sursei citate, nici o persoana nu a cerut ingrijiri medicale.Circulatia este restrictionata pe…

- Un barbat de 57 de ani a fost retinut si va fi prezentat vineri instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva dupa ce, cu o zi inainte, in Mamaia, a plonjat cu autoturismul pe care il conducea, fiin...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 01.00, la sensul giratoriu din cartierul Inel II, din Constanta.Din cauze necunoscute un sofer, aflat la volanul unui autoturism cu numere de inmatriculare in judetul Constanta, a scapat controlul volanului si a intrat direct…

- Un accident rutier a fost anuntat in aceasta noapte la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului un pieton a fost lovit, in jurul orei 02.00, in municipiul Medgidia, de un autoturism.Apelantul a indicat ca loc al evenimentului rutier strada Dumitru Chicos.Imediat…

- Accident in fața Parlamentului Romaniei. O ambulanța a fost rasturnata de o mașina, dupa ce șoferul autovehiculului nu s-a asigurat cand a virat la stanga și a lovit in plin ambulanța. Oamenii legii fac verificari la fața locului.