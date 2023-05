Accident teribil, în Cluj. Un șofer s-a oprit cu mașina direct în restaurant Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina in interiorul unui restaurant din Jucu de Mijloc, județul Cluj. ISU Cluj anunța ca ”alerta a venit in jurul orei 04.00, iar la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autoturism intrat in interiorul unui restaurant, cu ocupanții ieșiți din acesta. Din fericire in restaurant nu se aflau persoane in momentul producerii accidentului. Patru barbați au fost consultați de catre echipajele SMURD și SAJ, dintre care doi, in varsta de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

