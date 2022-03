Accident teribil în Brașov! Un tânăr spectator la o cursă de mașini a murit, după ce a fost spulberat de un bolid de lux

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT mortal la un raliu in Brașov: Spectator de 19 ani, spulberat de un Lamborghini Huracan Un tanar de 19 ani, spectator la o competiție auto in Brașov, a murit dupa ce una dintre mașinile din concurs l-a lovit. Un Lamborghini Huracan a ieșit in decor și s-a rasturnat. Potrivit IPJ Brașov, in cadrul…

- Un grav accident s-a produs in timpul unei curse de mașini, organizata in Brașov, pe centrura ocolitoare a orașului. Un Lamborghini Huracan a ieșit in decor și s-a rasturnat, spulberand in drumul sau un spectator, un tanar de 21 de ani.

- Accident teribil, sambata dupa amiaza, pe șoseaua naționala dintre Timișoara și Arad. Doi oameni au murit arși de vii. otrivit primelor informații, șoferul autoturismului era din Fiscut și avea 19 de ani, iar pasagerul de pe scaunul din dreapta era o femeie in varsta de 45 de ani, din Arad. In momentul…

- Un tanar roman s-a stins din viața, dupa ce un accident grav de motocicleta a avut loc, in Italia. Din pacate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Noua persoane si-au pierdut viata, sambata, intr-un carambol provocat de un sofer care a ignorat culoarea rosie a semaforului, intrand in coliziune cu alte cinci autovehicule, a anuntat politia, relateaza AFP. O alta persoana se afla intr-o stare critica dupa acest accident din orasul Nevada…

- O tanara in varsta de doar 21 de ani a murit intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta seara pe DN 58B, in afara localitatii Gherteniș. Șoferița aflata pe șoseaua Timișoara-Reșița a pierdut controlul volanului, astfel ca s-a rasturnat pe camp, impactul fiind fatal.

- Victima a traversat drumul national prin loc nepermis The post Accident mortal in Apahida! Un clujean a murit dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un tanar din judetul Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident mortal in Apahida! Un clujean a murit dupa ce a fost…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a murit, dupa ce un accident de motocicleta a avut loc pe un drum din Tulcea. Baiatul lucra in Norvegia și a venit acasa pentru a fi alaturi de familia lui in sarbatorile de iarna.