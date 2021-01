Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe drumul național DN 74, pe raza localitații Izvoru Ampoiului. Un tanar de 23 de ani din Alba Iulia a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in raul Ampoi. Potrivit IPJ Alba, la data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 05,45, polițiștii din Zlatna…

- Mașina condusa de baiat a fost facuta PRAF. Accidentul a avut loc seara trecuta, 29 decembrie, în jurul orei 21:40, între o mașina și un autocamion. Baiatul care a condus mașine a fost transportat la spital în stare critica: …

- Un tanar a murit, iar altul a ajuns la spital, dupa ce mașina cu care se deplasau a derapat de pe traseu și s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 02:30, in apropiere de localitatea Frasin, din raionul Dondușeni.

- O persoana a murit și alta a suferit mai multe politrumatisme fiind transportata la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul s-a produs sambata pe o șosea din județul...

- Un tanar de 26 de ani a ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Accidentul a avut loc aseara, in jurul orei 23:00, in apropierea satului Rediul-Mare din raionul Dondușeni.

- In urma cu puțin timp, o tanara și copilașul ei de 5 ani au fost loviți de o mașina. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Poșta Veche. Cei doi au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in apropiere de Poșta Veche. Din primele informații rezulta ca victime sunt…

- Un accident rutier s-a produs luni seara, pe raza localitații Șard. Un tanar de 31 de ani din comuna Cricau a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2020, in jurul orei 20:40, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru…

- Un taximetrist de 32 de ani, aflat in stare de ebrietate avansata la volan, a fost transportat la spital dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe traseul Chișinau-Balți.