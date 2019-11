Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini au cazut intr-o groapa sapata de RADET pe o strada din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a fost semnalat de Ciprian Ciucu, membru al Consiliului General al Municipiului București, care a postat și fotografii realizate la fața locului. Șoferul uneia dintre mașini a fost ranit. ”Primul șofer…

- O persoana a fost ranita, in București, dupa ce doua mașini au cazut intr-un șanț sapat de reprezentanții RADET, in sectorul 6."In jurul orei 21.30, 2 autovehicule care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bd. 1 Mai, in momentul in care au ajuns in dreptul imobilului cu nr. 13, au cazut…

- Doua masini au cazut duminica seara intr-o groapa ce ar fi fost nesemnalizata, in sectorul 6 al Capitalei, unde sunt lucrari ale RADET. Potrivit consilierului general Ciprian Ciucu, nu au fost inregistrate victime. „Firea, lasati sarbatoarea in seara asta! Vedeti ce ispravi ce mai face RADET in mandatul…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, in Bucuresti dupa ce un tramvai de pe linia 41 a lovit din plin un autobuz al liniei 641. Potrivit digi24.ro, in ambele mijloace de transport in comun se aflau pasageri, iar doi dintre raniti sunt chiar soferii celor doua vehicule. In zona au fost trimise…

- "Doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ au fost alertate în cursul nopții ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Horea, din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 4.50. Pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit patru autoturisme puternic…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Capitala, in noaptea de duminica spre luni. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și a incercat sa fuga de aceștia, in ciuda faptului ca oamenii legii au tras cateva focuri de arma. Șoferul vitezoman a fost…

- Barbatul, care avea o alcoolemie de 1,17 mg/litru alcool pur in aerul expirat, a intrat pe contrasens cu un bolid de 50.000 de euro, a lovit un autoturism care circula regulamentar, apoi a ricosat intr-un stalp de electricitate de pe marginea drumului, pe care l-a rupt. Soferul, alcoolemie uriasa…

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ar fi fost implicat intr-un grav accident in Capitala. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, abia iși cumparase o mașina puternica. In timp ce se afla pe Șoseaua Chitilei din București, acesta a pierdut controlul boliduluide lux…