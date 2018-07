Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 6 ani a murit spulberata de o mașina, in localitatea Corbii Mari, județul Dambovița, scrie observator.tv. Scena a fost filmata de o camera de supraveghere amplasata langa locul dramei. Citeste si Un preot din Arad a supravietuit ca printr-o minune unui accident grav VIDEO Imaginile…

- Marian Ivan este tanarul care a avut parte de un sfarșit cumplit, dupa ce s-a urcat la volanul unuei mașini, deși nu avea permis de conducere. Impactul a fost atat de puternic, incatcapul tanarului a fost sectionat si aruncat pe geamul portierei din stanga fata. Ipoteza potrivit careia acesta s-a sinucis…

- Polițiștii din Capitala sunt in alerta maxima! Un tanar a pierdut controlul volanului pe Splaiul Unirii și s-a oprit cu mașina intr-un atoturism parcat regulamentar. La momentul transmiterii acestei știri, bulevardul este blocat. Din primele informații, se pare ca barbatul care a provocat incidentul…

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de 47 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism in directia Sebes – Sibiu, nu s-a asigurat in mod corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, intrand in coliziune cu un […]

- Un barbat din comuna Valea Lunga este cercetat de politie dupa ce a condus o masina cu alcoolemie de 1,29, dar si fara permis si a produs accident. A ajuns cu masina intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, duminica, 3 iunie, in jurul orei 19.30, politistii din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui…

- Accident violent in Buftea, vineri noapte (25 mai). Un sofer baut, care a intrat cu masina pe contrasens, a produs un grav accident pe drumul care leaga Bucuresti de Targoviste. Autoturismul a izbit frontal o masina care circula regulamentar. Doi copii care se aflau in mașina care a intrat pe contrasens,…

- Un barbat din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal in Alba dupa ce, aflat sub influenta alcoolului, a condus un autoturism si a provocat accident. In urma evenimentului rutier, doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, in 16 mai, in jurul orei 7.00, pe DN 1 la kilometrul 400, in afara localitatii…