- Un copil in varsta de 3 ani, din Harman, județul Brașov, a murit, duminica, intr-un accident stupid, provocat de propriul tata, care efectua manevra de mers cu spatele, in curtea casei. Polițiștii din Brașov au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 ca un baiat, in varsta de 3 ani,…

- O femeie și un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de o autospeciala militara ce insoțea un convoi militar. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Accidentul s-a produs in Capitala, in zona Piața Sudului. Polițiștii rutieri…

- O femeie in varsta de 41 ani care se afla la volanul unui autoturism a comis, sambata, un accident, pe DN 15B, dupa masina a iesit de pe carosabil si s-a izbit intr-un copac. In autoturism se afla si fiul acesteia in varsta de 10 ani, care a fost ranit. Totodata, si soferita a fost ranita,…

- In accident au fost implicate 2 autoturisme și o autoutilitara. In urma coliziunii au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, marți, intr-o mașina care a luat foc in timp ce era parcata in Tarlungeni, județul Brașov. Anchetatorii sunt la fața locului pentru a cerceta cum s-a intamplat tragedia. Polițiștii din Brașov au fost sesizați, marți, prin apel la 112, ca o mașina a luat foc in timp…

- Astazi, 31 mai 2021, in jurul orei 01.30, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Razboieni – Cetate, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii au constatat ca un tanar de 16 ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism,…

- „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o tanara de 25 de ani, din Bira, conducea un autoturism pe DJ 207D, in localitatea Sagna, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, moment in care a intrat intr-un sant si apoi in gardul unui…

- Un accident mortal a avut loc in localitatea Topolog din Tulcea. Un șofer in varsta de doar 18 ani a spulberat un copil de 12 ani. Micuțul a murit pe loc, scrie realitateadetulcea.net. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj de ambulanța care a inceput manevre…