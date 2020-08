Accident spre Tiream Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 20 august a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale. Astfel, la data de 20 august a.c., pe langa activitațile de control desfașurate in contextul starii de alerta, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au efectuat activitați de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe raza județului, ocazie cu care aplicat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

