- Ninge in județul Neamț, iar drumarii au impraștiat, miercuri seara, material antiderapant și acționeaza preventiv cu un utilaj de deszapezire pe DN 15B, in apropierea localitații Petru Voda.Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, ninge pe DN 15B, in apropierea localitații…

- Un sofer in varsta de 74 de ani a fost ranit si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in urma unui accident rutier petrecut marti, pe DN 2A, in zona localitatii Nicolae Balcescu, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Potrivit…

- Anul viitor se va lucra in zona montana si se va turna stratul final de asfalt! Segmentul din judetul Brasov al DN 73 va mai fi in santier pana in data de 15 noiembrie 2019, a anuntat marti directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Horia Stancu. Acesta a spus ca, spre…

- ALOCARE… Dupa o lunga asteptare, Guvernul a alocat o suma importanta de bani pentru refacerea infrastructurii distruse de inundatiile din acest an, in judetul Vaslui. Desi multi primari asteptau bani la drumuri, avand in vedere ca au fost avariate 87 km de drumuri comunale si satesti, intr-o prima faza…

- Furturile elementelor de semnalizare rutiera temporara pun in pericol siguranta circulatiei, atrage atentia Directia Regionala de Drumuri si Poduri(DRDP) Constanta. In localitatea Amara-Grivita a disparut si semaforul montat de angajatii care fac reparatii asfaltice.

- Cei mai respectuoși șoferi de taxi circula in Timișoara, considera reprezentanții primariei orașului. In plus, aproape toate autoturismele vechi folosite pentru taxi au fost schimbate cu unele noi, a explicat oficialul Municipalitații, pentru ca Timișoara sa se pregateasca pentru anul 2021, cand va…

- Pe timpul sezonului estival, cand vin turistii, Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta este cea mai aglomerata din tara. Varful de prezentari este in jur de 15 august, cand toata lumea este la mare, cu peste 500 pacienti pe zi. In restul anului este a doua…

- Un turist de 22 de ani, din Galati, a fost salvat astazi de la inec, in zona epavei din statiunea Costinesti, județul Constanța. "Tanarul aflat in pericol de inec a fost scos de salvamari si i s-a aplicat protocolul de resuscitare. In sprijin, s-a deplasat la caz si un echipaj al SAJ", a transmis ISU.Inspectoratul…