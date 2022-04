Accident spectaculos la Timișoara – masină răsturnată în fața Catedralei Joi seara, in centrul Timișoarei a avut loc un accident de circulație spectaculos. Un autoturism s-a rasturnat pe o parte dupa ce a fost lovit din lateral de un alt autoturism care circula in aceeași direcție, dar pe banda alaturata. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș și Poliția rutiera au fost anunțate in jurul orei 21 30 despre coliziunea violenta dintre doua autoturisme chiar in fața Catedralei Mitropolitane a Banatului din Timișoara. Din primele informații reiese ca un autoturism care circula pe banda de langa trotuar a virat brusc stanga și a lovit un autoturism care circula regulamentar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

