- Sesizare prin 112: Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in com. Crasna, unde un autoturism a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. Din cei 4 ocupanți, 3 victime, una este inconștienta. Se pare ca auto ar fi luat foc dupa ce persoanele au fost evacuate.…

- Un accident spectacuos a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in Arad, intr-o intersecție. Doua mașini, un Volkswagen și un Audi, s-au ciocnit, una dintre ele intrand intr-o cladire. O persoana a fost ranita, scrie aradon.ro. Din primele informații, una dintre mașini a trecut pe culoarea roșie a semaforului,…

- Trei pietoni au fost grav raniti la Dublin dupa ce un sofer a dat cu masina peste ei. Barbatului i s-ar fi facut rau in timp ce conducea si a pierdut controlul volanului. Autoturismul s-a oprit pe trotuar, in apropierea unei biserici din vestul orasului irlandez.

- Un accident spectaculos a avut loc de dimineața, in București. O masina a aterizat intr-una din fantanile de pe Bulevardul Unirii, chiar in fata Casei Poporului. Turistii si-au schimbat pentru cateva ore punctul de atractie si au inceput sa-si faca poze cu autoturismul scufundat. Soferul este de negasit.

- Trei tineri au scapat miraculos cu viața, dupa ce au fost implicați intr-un accident spectaculos pe Defileul Jiului. O adolescenta de 20 de ani, din Targu-Jiu, care conducea un autoturism dinspre Petroșani spre casa și care se pare ca vorbea la telefon, nu ar fi adaptat viteza la condițiile…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un incendiu izbucnit la sediul unei firme din Targu-Jiu, unde au fost cuprinse de flacari mase plastice si deseuri, iar focul s-a extins la o masina aflata in curtea societatii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu care a cuprins mase plastice si deseuri aflate pe proprietatea unui operator economic situat Calea Bucuresti din municipiul Targu-Jiu. La sosirea echipajelor…

- In zona Parcului Expozitiei, tanara a lovit un autoturism Audi care circula in acelasi sens, insa pe banda a doua, iar acesta, in urma ciocnirii, a ramas fara o roata si si-a continuat deplasarea intrand pe contrasens, unde a lovit un autoturism Volkswagen, apoi a lovit un copac aflat pe trotuar. In…