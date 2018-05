Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc duminica dupa-amiaza pe strada 1 Mai din Dej. Un autoturism de teren a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. Din primele informații, șoferul unui autoturism de teren, in timp ce se deplasa dinspre centrul municipiului Dej inspre Cluj-Napoca, din motive…

- O femeie de 24 de ani, din Targu-Jiu, a ajuns duminica seara la spital, in urma unui accident spectaculos produs pe raza satului Sardanești, din comuna Plopșoru. La volanul mașinii in care aceasta era pasagera se afla soțul ei. Barbatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului.

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.