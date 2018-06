Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.40. La fata locului au fost trimisi in cateva minute patru pompieri, cu o autospeciala.…

- Un sofer a pierdut controlul volanului,iar masina s-a izbit violent de gardul unei locuinte și s-a rasturnat. La fața locului au ajuns pompierii dar și polițiștii. Citeste si Accident cu un autoturism, un autocar si un TIR. O adolescenta de 18 ani a murit Potrivit lui Alin Galeata,…

- A plouat fara oprire in Timișoara și in mai multe localitați din Timiș, dupa ce meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu. Pompierii au fost nevoiți sa sara in ajutorul oamenilor pentru a goli strazile sau curțile de ape. Un șofer a ramas blocat cu mașina in balta adunata sub podul din Calea…

- Tragedie pe Dn69 Arad- Timișoara! O șoferița de 20 de ani a murit in urma unui accident rutier, luni (7 mai), la ieșirea din comuna Vinga, dupa ce a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura. Mașina ei a fost lovita de un alt autoturism. La fața locului au intervenit un echipaj de […] The post…

- O femeie de 20 de ani si-a pierdut viata, iar un barbat a fost ranit grav, in urma unui accident produs, luni, pe DN 69, la jumatatea drumului dintre Arad si Timisoara. Victimele conduceau doua autoturisme care s-au ciocnit violent, dupa ce soferita a intors masina pe drum fara sa se asigure, scrie…

- Incidentul a avut loc miercuri, 25 aprilie 2018, in jurul amiezei, iar femeia avea la acea ora numai putin de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. Asta au constatat politistii care i-au pus etilotestul. Femeia este profesoara si, culmea, este si sotia unui politist. "O femeie de 40 de ani din Galati…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de ...

- Un accident spectaculos a avut loc ieri seara pe bulevardul Pipera din Bucuresti. O soferita nu a mai putut stapani volanul si a fost la un pas sa ajunga cu masina in Balta Pipera. Potrivit Antena3.ro, tanara mirosea puternic a alcool, dar a refuzat sa fie testata cu aparatul etilotest. Soferita a fost…