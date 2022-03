Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…

- La primele ore ale dimineții, un spectaculos accident s-a petrecut in centrul Piteștiului, pe Bulevardul Republicii, in fața la Centrul de calcul. Potrivit poliției, au fost implicate doua mașini, una dintre ele rasturnandu-se. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SAJ,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in zona Santana din Arad. O mașina in care se aflau mai mulți copii s-a rasturnat intr-un sens giratoriu. Unul dintre minori, in varsta de 8 ani, a murit pe loc in impactul puternic.

- Un barbat de 60 de ani a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu triciclul electric in care se plimba alaturi de alti doi batrani, de 75, respectiv 79 de ani, pe un drum judetean din Pucheni, informeaza IPJ Dambovita. "Pe DJ724, la Pucheni, un barbat de 75 de ani, in timp ce conducea un triciclu,…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs luni dupa-masa, in municipiul Targu Jiu. Din cercetarile efectuate la fața locului s-a stabilit faptul ca un barbat, de 37 de ani, din orașul Țicleni, in timp ce conducea un autoturism pe Aleea Digului din Targu Jiu, la intersecție cu str.…

- Accident rutier pe DN2A la intersectie cu Tepes Voda. Un tir s a rasturnat.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre accident rutier pe DN2A la intersectie cu Tepes Voda. Un tir incarcat cu fier vechi s a rasturnat.Sursa foto:Arhiva…

- Cealalta victima, o femeie in varsta de 53 de ani, a fost gasita in afara autoturismului si i s-a acordat ajutor medical de prima urgenta.Ambele victime au fost transportate la spital, constiente si cooperante.La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul de Pompieri Radauti cu o autospeciala…

