Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a murit și un altul de aceeași varsta a fost grav ranit dupa ce s-au rasturnat cu mașina in fața unei biserici din localitatea vasluiana Falciu. Accidentul s-a petrecut din cauza unei manevre greșite a tanarului care se afla la volan. Tragedie in județul Vaslui, in urma unui accident…

- Accident SPECTACULOS. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite>FOTO Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, dupa ce masina lor s-a rasturnat pe plafon, pe E 60, in judetul Mures, aproape de sensul giratoriu de la intrare in parcul industrial de la Vidrasau. Reprezentantii…

- Soferita de doar 18 ani se indrepta spre Targoviște, iar la un moment dat a pierdut controul volanului și s-a rasturnat pe campul din vecinatatea DN 71. Un alt șofer, martor la accident, a sunat imediat la 112 și a cerut ajutorul celor de la ambulanța. Un echipaj de la SAJ Dambovița a sosit…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, dupa ce mașina lor s-a rasturnat pe plafon, pe E-60, in județul Mureș, aproape de sensul giratoriu de la intrare in parcul industrial de la Vidrasau. Polițiștii mureșeni cerceteaza la ora transmiterii acestei știri circumstanțele in care…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- In urma unui control in trafic, polițiștii din Bacau au confiscat peste 400.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 6 martie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in comuna Filipesti, un barbat, de…