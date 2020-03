Accident spectaculos in Seini. Un șofer beat a ajuns cu autoturismul in paraul Seinel Sambata dupa-amiaza, politistii din Seini au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie. La fata locului s-a constatat ca un barbat de 46 de ani, care conducea un autoturism pe strada Cetatii din oras, intr-o curba usoara a pierdut controlul directiei de mers, a derapat si s-a rasturnat cu autoturismul pe plafon in albia paraului Seinel. In urma accidentului a rezultat ranirea conducatorului autoturismului, care a fost transportat la Spitalul de Urgente Dr. Constantin Opris Baia Mare si…