Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, la ora 22.25, politistii din Somcuta Mare s-au autosesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu victima pe strada Nicolae Balcescu din oras. In urma verificarilor, politistii au constatat ca un barbat de 49 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum intr-o…

- Ieri, ora 19:52, politistii din Șomcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat victima, o femeie de 78 de ani din oras si agresorul, sotul acesteia, un barbat de 84 de ani. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Duminica, 7 iunie 2020, in jurul orei 07.00, polițiștii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Saliștea de Sus, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Miercuri, ora 21:30, politistii din Somcuta Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe un drum comunal de pe raza localitatii Satulung. In urma verificarilor, politistii au identificat la volanul autoturismului un tanar de 28 de ani din localitate, care nu detine permis de conducere…

- Accident spectaculos in Maramureș in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf in urma impactului.foto Politiștii din Maramureș au fost solicitați sa intervina la un accident de circulație produs pe raza localitații Ardusat. In acest moment desfașoara cercetari la fața locului pentru a stabili cu exactitate…

- Sambata, 09 mai, politistii din Somcuta Mare au fost din nou prezenti pe drumurile publice, atat pentru a verifica daca sunt respectate prevederile Ordonantelor Militare cat si pentru a lua masuri fata de cei care comit infractiuni rutiere. Acestia au depistat la volan un conducator auto cu o concentratie…

- Accident spectaculos la Sighetu Marmatiei. O șoferița neatenta a facut prapad pe șosea Aseara, la ora 20.04, politistii rutieri din Sighetu Marmatiei au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Teplitei din Sighetu Marmatiei. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca o femeie…

- In MARAMURES se fura orice. Un barbat si o femeie prinsi la “imprumutat” din doua imobile nelocuite Ieri, politistii din Stramtura au identificat doua persoane banuite de comiterea infracțiunii de furt calificat din doua imobile situate pe raza comunei. Este vorba despre un barbat si despre o femeie,…