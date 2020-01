Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident spectaculos in Maramureș. O persoana ranita in urma impactului Politistii au intervenit la un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. Primele verificari au relevat ca un barbat de 73 de ani, care conducea un autoturism dinspre Budesti catre Cavnic, nu a adaptat viteza…

- Trei persoane ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a ajuns intr-un parapet metalic La data de 06.01.2020, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza localitatii Budesti. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat de 36 de ani, care conducea un autoturism pe directia…

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare. DOUA MAȘINI facute PRAF.O persoana ranita in urma impactului Un accident rutier grav a avut loc in Baia Mare pe strada Vasile Lucaciu, din informatiile noastre doua autoturisme au fost implicate intr-un accident. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf. Doua persoane ranite grav Accident rutier grav intre Cavnic si Budesti, in apropierea unui han, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in decor, sunt 2 victime, intervin EPA Cavnic si SAJ. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Accident grav in Maramures in Ajunul Anului Nou la intrarea dinspre Cavnic in localitatea Budești. Doua autoturisme implicate, o persoana ranita in urma impactului. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Accident rutier cu doua autoturisme…

- Accident grav in Maramureș. Doua persoane ranite in urma impactului. O mașina facuta praf! Polițiștii au intervenit in aceasta dupa amiaza la un accident de circulație produs pe strada Gutinului din Baia Sprie. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL…

- Accident grav in Maramures. Trei autoturisme implicate. O persoana ranita in urma impactului Accident rutier grav in Lapusel. Trei autovehicule implicate, o victima, o gravida ce prezinta contuzii usoare, va fi trasportata la UPU SJUrg BM. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp in Vișeu de Sus, langa cimitir. Doua persoane incarcerate. O mașina facuta praf! Accident rutier grav in urma cu puțin timp in Vișeu de Sus, langa cimitir. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA…